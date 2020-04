Pollenflug : Endlich Regen! - Allergiker atmen auf

Trier 2020 war für alle, die mit Pollen Probleme haben, bisher kein gutes Jahr. Jetzt legen die Gräser los.

2020 könnte sich zu einem Jahr entwickeln, dass Menschen, die unter Heuschnupfen leiden, unangenehm in Erinnerung bleibt. Unter anderem, weil der Winter so gut wie ausfiel. Die ersten blühenden Haselsträucher wurden dem Deutschen Wetterdienst (DWD) aus der Region Trier bereits am 25. Dezember 2019 gemeldet. Fast sechs Wochen „zu früh“. Laut DWD-Pollen-Expertin Christina Endler waren auch Esche und andere Gehölze früher dran als üblich. Dann kamen die Februarstürme rund um das Tief Sabine, rüttelten an Bäumen wie der Erle und schleuderten deren Blütenstaub durch die Luft.