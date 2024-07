Wasserverkehr Günstiger über die Mosel schippern: Abgaben fallen ab 2025 weg

Gut 5,3 Millionen Euro an Abgaben haben die Binnenschiffer der deutschen Mosel im vergangenen Jahr in den deutschen Staatssäckel gezahlt. Hinzukommen nochmals gut eine Million Euro in Luxemburg. Geld, das ab Juli 2025 zwar wegfallen wird, aber dafür den Schiffsverkehr zwischen Koblenz und Neuves-Maison in Frankreich attraktiver machen soll. Denn die drei Mosel-Anrainerstaaten Deutschland, Frankreich und Luxemburg haben sich bereits im vergangenen Jahr darauf geeinigt, die Moselabgaben für das Befahren der Wasserstraße abzuschaffen.