Der Countdown läuft Betriebe präsentieren sich in Trier den Azubis von morgen

Mit dem Startschuss am Freitagmorgen, 28. Juni, zur Bewerbung um einen der heiß begehrten Standplätze zur Ausbildungsmesse „Dein Tag, Deine Chance – Ausbildung Jetzt!“ beginnt für die Betriebe in der Region das Wettrennen um die rund 60 Stände im Tagungszentrum der Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier. Denn am Freitag, 27. September, von 14 bis 17 Uhr, startet die 20. Auflage der Ausbildungsmesse in inzwischen bereits zwölf Jahren. Damit gehört die Veranstaltung des Ausbildungsnetzwerkes der IHK, der Handwerkskammer (HWK), der Agentur für Arbeit Trier und des Trierischen Volksfreunds nicht nur zu den ältesten, sondern auch erfolgreichsten und bewährtesten Messekonzepten der Region.