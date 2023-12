Einblick in seine Arbeit Luxemburger Arzt bietet Sterbehilfe an: „Die letzten Momente im Leben müssen keine traurigen sein“

Exklusiv | Esch-sur-Alzette · Es gibt nur wenige Ärzte, die überhaupt aktive Sterbehilfe in Luxemburg anbieten. Eine Liste gibt es nicht. Denn das Vertrauensverhältnis zwischen Mediziner und Patient soll mit darüber entscheiden, ob der letzte Weg eines Menschen per Termin festgelegt wird. Wir haben einen Arzt gesprochen und Einblick in seine Arbeit bekommen.

25.12.2023 , 14:25 Uhr

Luxemburg erlaubt seit 15 Jahren aktive Sterbehilfe durch einen Arzt. Foto: dpa

Stefan Rauh wirkt nicht wie der Arzt, der leidenden Menschen den Tod bringt. Im Gegenteil. Als wir uns zum ersten Mal treffen wollen, sagt er über Nacht den Termin ab – weil er am Morgen eine Sterbehilfe vornimmt. Und danach Ruhe und eine Verschnaufpause braucht. Er bittet um Verständnis.