Wirtschaftskriminalität Schwarzarbeit: Der Betrug wird immer krimineller

Trier · Die Täter werden professioneller, die Verfahren komplizierter, die Schadenssummen reichen in die Hunderte Millionen: Schwarzarbeit ist nach wie vor weit verbreitet. Deshalb prüft die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls regelmäßig sensible Branchen. So erfolgreich sind die Beamten.

20.04.2024 , 15:00 Uhr

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Zolls prüft in bundesweiten Schwerpunktkontrollen sensible Branchen wie Bau, Gastronomie und Logistik. Foto: dpa/Hendrik Schmidt