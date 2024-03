Geldwäsche Geldwäsche, ein unterschätztes Phänomen: Warum die großen Fische unbehelligt bleiben

Angesichts der zuletzt rapide gestiegenen Immobilienpreise fragt sich mancher, ob denn da alles mit rechten Dingen zugegangen ist und die Preissteigerungen durch Entwicklungen beim Zins, am Arbeitsmarkt oder durch die Waren-Beschaffung ökonomisch nachvollziehbar sind. Immerhin sehen die wichtigsten Institutionen zur Bekämpfung der Geldwäsche, international die Financial Action Task Force (FATF) und die Nationale Risikoanalyse, die Immobilienbranche als einen besonders anfälligen Sektor für Geldwäsche und Korruption an. Wenn sich nun am 12. April Experten aus Strafverfolgung, Wirtschaft und Immo-Branche in Trier treffen, so geht es auch darum, dass die Wissenschaftler des Trierer Instituts für Geldwäsche- und Korruptionsstrafrecht (Trigeko) an der Uni Trier neue Erkenntnisse für ihren Forschungsverbund gewinnen.