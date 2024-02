Grenzgänger Luxemburg nicht mehr reichste EU-Region

Trier · Südirland ist inzwischen reicher als das Großherzogtum. Doch immer noch basiert ein Großteil des Reichtums in Luxemburg auf der Arbeitskraft der Grenzgänger. Die Region Trier dagegen verliert an Wirtschaftskraft. Warum das so ist.

26.02.2024 , 16:37 Uhr

Die Wirtschaft in Luxemburg wächst – auch dank der Grenzgänger. In der Region Trier dagegen wird weniger Geld verdient. Archiv-Foto: Birgit-Pfaus-Ravida Foto: pfaus birgit

Noch kontrastreicher könnten Luxemburg und die Region Trier sich nicht gegenüberliegen: Während Luxemburgs Wirtschaftskraft beim Bruttoinlandsprodukt um 1,4 Prozent im Jahr 2022 zulegen konnte, hat die Region Trier um 0,4 Prozent verloren. Wie das Europäische Statistikamt Eurostat in seiner neuesten Studie für alle 469 Regionen in Europa (davon 242 in der EU) mitteilt, liegen die beiden Nachbarregionen auch beim Pro-Kopf-Einkommen weit auseinander. Während die Region Trier mit einem Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt von 85 Prozent des EU-Durchschnitts noch unter dem Durchschnitts liegt, liegt das Großherzogtum mit 257 Prozent weit darüber. Die Region Trier liegt damit auf dem selben Niveau wie die Region Thüringen.