Trotz gesunkener Preise Von wegen billig: Eigentumswohnungen liegen in der Region über Bundesniveau

Preisverfall bei Eigentumswohnungen: Was sich auf den ersten Blick aus den Daten des Postbank Wohnatlas 2023 durch das Hamburger Weltwirtschaftsinstitut herauslesen lässt, führt bei manchem Wohnungssuchenden zu Erleichterung. In rund 96 Prozent aller Regionen in Deutschland waren Eigentumswohnungen im Bestand im vergangenen Jahr real günstiger als 2022, also unter der Berücksichtigung der Inflation von 5,9 Prozent. Der für die Postbank errechnetet Wohnatlas zeigt an, in welchen Regionen Deutschlands die Preise im Vergleich zum Vorjahr besonders stark gesunken sind und wie hoch der aktuelle Quadratmeterpreis liegt. So sanken bundesweit im vergangenen Jahr die Preise für Eigentumswohnungen inflationsbereinigt um 10,1 Prozent – im Jahr 2022 lag das Minus noch bei nur 0,7 Prozent.