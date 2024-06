Nachbesetzung Warum eine ehemalige Triererin Ministerin in Mainz werden könnte

Malu Dreyers Entscheidung, das Amt der Ministerpräsidentin in die Hände von Arbeitsminister Alexander Schweitzer zu legen, löst ein Personalkarussell aus – die Spekulationen, wer Schweitzer im Arbeits- und Sozialministerium nachfolgen könnte, schießen ins Kraut. Wohl in der nächsten Woche, so hört man, könnte eine Entscheidung fallen, die Machtmaschine SPD arbeitet im Hintergrund. Als gesichert gilt, dass es eine Frau werden soll – Geschlechterproporz wird groß geschrieben in der rheinland-pfälzischen Landesregierung. Besonders ein Name fällt dabei immer häufiger: Tanja Machalet. Die Bundestagsabgeordnete aus dem Westerwald gilt als absolut qualifiziert für den Job. „Spannende Personalie“, raunt es in Regierungskreisen.