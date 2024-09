Jetzt an den Winter denken Warum es sich lohnen könnte, jetzt schnell Heizöl zu bestellen

Bei kaum einem Produkt spürt man so sehr, was gerade in der großen weiten Welt los ist, wie beim Heizöl. Natürlich könnte man darauf warten, dass die Preise noch weiter fallen als sie das bereits getan haben. Experten rechnen ja damit, dass das Ölangebot in naher Zukunft größer sein wird als die Nachfrage. Allerdings gibt es auch allerhand Risiken, die die Ölpreise wieder klettern lassen könnten: Im nahen Osten droht eine weitere Eskalation und noch immer ist es gefährlich, Schiffe durchs Rote Meer zu schicken.