Analyse: Verkehr in Trier Lauft, Freunde, lauft! Vom Erlebnis, in Trier eine Straße zu überqueren

Trier · Das hier, so viel ist klar, das wird kein langsamer Text: Es geht um Fußgängerampeln in Trier – und wer an einer solchen rüber möchte über die Straße, der muss eins sein: schnell. Von einem gehetzten Rundgang durch Trier und die Frage: Wann endlich orientiert sich die Stadt an ihren schwächsten Verkehrsteilnehmern?

24.08.2023, 22:54 Uhr

.... und los: Wer in Trier über Fußgängerampeln möchte, der hat keine Zeit zu verlieren. Toi, toi, toi, kann man da nur wünschen. Foto: dpa/Fabian Strauch

So, kommen Sie, schnell: Wir machen das hier jetzt mal authentisch. Pro Zeile gibt’s, sagen wir mal, 1,2 Sekunden. Mehr Zeit ist nicht. Lese-Räumgeschwindigkeit sozusagen. Wer länger braucht, der wird schon sehen, dem werden Beine gemacht, jede Wette!