Justiz : Warum „geheime“ juristische Statistiken plötzlich öffentlich werden

Trier In einigen Bundesländern dauern Verfahren fast acht Mal so lange wie in anderen Ländern. Stimmt nicht? Stimmt doch. Jedenfalls wenn es nach den regelmäßig aufgestellten Statistiken geht, um die allerdings eine ziemlich große Geheimniskrämerei betrieben wird.