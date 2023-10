Land mietet Hotels Warum die meisten Aufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge in der Region Trier liegen

Bereits zum dritten Mal in Folge könnte die rheinland-pfälzische Landesregierung ein großes Hotel in der Region Trier anmieten, um Flüchtlinge unterzubringen. Zunächst schaffte das Land Ende September 300 Plätze im Hotel Eifelstern am Bitburger Flughafen. Wenige Tage später schloss die zuständige Trierer Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion erneut einen Vertrag mit dem zwischenzeitlich aufgegebenen Standort auf dem Plateau in Bernkastel-Kues - 450 neue Plätze. Und nun steht ein Hotel im kleinen Eifelort Stadtkyll zur Debatte, um mehrere Hundert Menschen unterzubringen (volksfreund.de berichtete exklusiv).