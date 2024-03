Grenzgänger Zusatz-Urlaubstag für Grenzgänger

Welche Regelung gilt, wenn zwei gesetzliche Feiertage auf ein und denselben Tag fallen? In Deutschland haben Beschäftigte Pech gehabt, in Luxemburg erhalten sie nun einen Tag „geschenkt“. Warum das so ist und was das Gesetz sagt.

14.03.2024 , 14:47 Uhr

Fällt in Luxemburg einer der elf gesetzlichen Feiertage auf einen Wochentag und muss das Personal dann arbeiten, so gibt es einen Lohnzuschlag und Freizeitausgleich. Zusätzlich hat der Gesetzgeber im Großherzogtum nun geregelt, was gilt, wenn zwei Feiertage zufällig auf den selben Wochentag fallen. Foto: dpa Foto: dpa/Christian Charisius