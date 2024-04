Marketing-Gag Die Porta gibt es auch als Gummibärchen

Als Andrea Weber, Chefin des Trierer Hotels „Deutscher Hof“, vor etwa 14 Jahren die Idee der Porta Nigra in einer Gummibärchen-Ausgabe in die Tat umsetzte und das bunte Naschwerk gleich „Portinchen“ nannte, war das römische Wahrzeichen erst mal nur als Betthupferl für Trierer Hotelgäste zu haben – aber immerhin in 180.000-facher Ausführung. Denn das war der erste berechnete Saisonbedarf. Später kam der Verkauf in Museen, Kaufhäusern und Tourist-Info hinzu. Insgesamt 3,3 Tonnen an „Portinchen“ wurden so zu Botschaftern der ältesten deutschen Stadt.