Kostenpflichtiger Inhalt: Hintergrund : Warum in der Region nicht noch mehr Bauern auf Bio umsteigen

Biolebensmittel sind in der Werbung allgegenwärtig. Oft sind es diese Produkte, mit denen die großen Ketten ihre Kunden anlocken. Foto: Getty Images/StefaNikolic

Trier Die Ökobranche brummt. In der Region würden sogar noch viel mehr Bauern auf Bio umstellen – es gibt aber keinen Markt für ihre Milch. Wie passt das zusammen?

Es ist eine ganz und gar ungewöhnliche Anzeige. Sie erstaunt die Werbewelt aktuell genauso wie die Biobranche und sorgt für manches Schmunzeln: „Danke, liebe Rewe, Edeka, Lidl, Aldi, dm und Co., dass ihr so viel Werbung für Bioprodukte macht“, teilt der Bio-Pionier Rapunzel derzeit in Magazinen oder auf Plakaten mit, obwohl seine Produkte gar nicht bei den genannten Ketten zu kaufen sind. „Wenn ihr eure Bioprodukte mit der gleichen Begeisterung verkauft wie die 95 Prozent eures konventionellen Sortimentes, freut das unsere Umwelt sehr“, heißt es weiter.

Mag da auch ein wenig Ironie mit im Spiel sein. Ein wenig Kritik daran, dass die Großen so tun, als hätten sie das alles erfunden. Ein wenig Bitterkeit, weil Discounter und Einzelhandel noch viel stärker vom Bio-Boom profitieren als der Fachhandel. Was Wahres hat das Ganze dennoch. Sind Biolebensmittel in der Werbung doch allgegenwärtig. Oft sind es diese Produkte, mit denen die großen Ketten ihre Kunden anlocken. Millionenbudgets stehen bereit, um Menschen von den Vorzügen einer umweltschonenden Ernährung zu überzeugen, die auch das Wohl der Tiere im Blick hat.

Info Das sind die Trends im Ökobarometer Das vom Bundeslandwirtschaftsministerium beauftragte Ökobarometer ist eine repräsentative telefonische Umfrage zum Konsum von Biolebensmitteln. Mehr als 1000 Interviews wurden ausgewertet. Jeder zweite Befragte hat mitgeteilt, regelmäßig Bioprodukte zu kaufen – 2018 waren es nur 28 Prozent. Mehr als 90 Prozent geben an, in Zukunft zumindest gelegentlich zu Bio greifen zu wollen. Neben der fairen Produktion der Lebensmittel (88 Prozent), sind vor allem die Regionalität (86 Prozent) und der Bioaspekt (79 Prozent) den Befragten am wichtigsten, wenn es um den wöchentlichen Einkauf geht. Neun von zehn Befragten nutzen am liebsten den Supermarkt, um Bioprodukte zu erwerben, gefolgt vom Discounter (72 Prozent). Der Absatz im Internet ist immer noch gering (sechs Prozent), steigt aber. Besonders wichtig ist den Deutschen die Bioqualität bei Eiern (66 Prozent kaufen ausschließlich oder häufig Bio), Obst und Gemüse (66 Prozent). Bei Brot (44 Prozent ) und Kartoffeln (56 Prozent) wird es Menschen immer wichtiger, dass diese umweltfreundlich und schadstoffarm erzeugt wurden. Auch Milch (51 Prozent) und Fleisch (42 Prozent) gehören zu den Lebensmitteln, bei denen viele ausschließlich oder häufig öko kaufen. Die wichtigsten Gründe für den Kauf von Biolebensmitteln sind artgerechte Tierhaltung, das gaben 95 Prozent der Befragten an, und die Regionalität (93 Prozent). 89 Prozent der Befragten wollen damit einen Beitrag zum Umweltschutz leisten und 86 Prozent wollen die Verbreitung des Öko-Landbaus unterstützen. Wichtige Aspekte beim Kauf sind weiterhin die Vermeidung von Pflanzenschutzmittelrückständen sowie die Einhaltung von Sozialstandards und die optimale Frische. Für fast 80 Prozent der Befragten ist es bei Bioprodukten wichtig, dass diese zusätzlich aus der Region stammen.

„Diese Info-Politik hätte unsere alte Bio-Szene gar nicht liefern können“, sagt Regino Esch, Biolandwirt aus der Nähe von Prüm und Landesvorsitzender des Bioland-Verbands. Ein Verband, der freiwillig nach strengeren Bioregeln wirtschaftet und sich den großen Handelsketten dennoch geöffnet hat, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Damit möglichst große Flächen ohne Pestizide, Kunstdünger oder Glyphosat bewirtschaftet werden. Damit möglichst viele Tiere auf Weiden stehen statt in engen Ställen. Mehr als 100 Bioland-Produkte liegen inzwischen in Lidl-Regalen. Eine Entwicklung, die vor einigen Jahren noch undenkbar gewesen wäre.

Und wie läuft das? „Das ist eine sehr gute Erfahrung“, sagt Esch. Die Einkaufspreise seien okay, das Handelsgebaren auch, und Werbung werde, wie abgesprochen, nicht über den Preis gemacht. Zudem erreiche man so viele Kunden, die nicht in Bioläden gehen. Auch Letztere konnten ihren Umsatz laut Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft seit 2018 deutlich steigern: Der Facheinzelhandel verzeichnete ein Umsatzplus von knapp neun Prozent bei einem Umsatz von 3,8 Milliarden Euro. Der Lebensmitteleinzelhandel steigerte seinen Umsatz mit Bio-Lebensmitteln und -Getränken 2019 um mehr als elf Prozent. Mit 7,1 Milliarden Euro erreichte er 60 Prozent des gesamten Bio-Umsatzes – wobei Supermärkte und Discounter nahezu gleichauf lagen.

Politisch ist dieser Bio-Boom gewollt. „Wir alle brauchen sauberes Wasser. Ist Wasser durch zu viel Nitrat und Pestizidrückstände belastet, zahlt die Gesellschaft dafür die Zeche. Wasser aufzubereiten wird immer teurer. Der Ökoland- und Öko-Weinbau dagegen wirtschaftet so, dass alle davon profitieren: Er schützt Boden, Klima und Wasser und setzt Tierwohl und Artenvielfalt in der landwirtschaftlichen Praxis um“, betont die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne), die – genau wie Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) in Berlin – das Ziel verfolgt, 20 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche ökologisch zu bewirtschaften.

Zum Hemmnis wird in Rheinland-Pfalz dabei, dass zum Teil die Absatzmärkte fehlen. Insbesondere Molkereien, die (mehr) Biomilch kaufen wollen. „Inzwischen lautet die Frage nicht mehr: Geht das pflanzenbaulich oder geht das ackerbaulich? Es ist eine Frage des Marktes“, sagt Esch. Eine Bioland-Molkerei zum Beispiel gibt es in der Region Trier gar nicht. „Die Umstellung ist gar kein Problem, man muss nur wissen, wo man danach seine Produkte vermarktet“, betont auch Manfred Zelder, Vorsitzender des Kreisbauernverbands Bernkastel-Wittlich. Er berichtet von Familien, die riesige Probleme haben, weil niemand ihnen ihre Biomilch zum Preis für Biomilch abkauft. „Das kann wirtschaftlich den Tod bedeuten“, sagt Zelder.

Dabei gibt es in der Eifel doch eine große Molkerei, die Biomilch verarbeitet. Was ist also das Problem? „Es ist ein guter Markt da, aber er ist nicht so, dass wir aktuell neue Lieferanten für unser Werk in Pronsfeld bräuchten“, sagt Markus Teubner, Pressesprecher von Arla Foods, deren Molkerei am Eifeler Standort haltbare Bio-Milch herstellt. Den aktuellen Bedarf könne Arla mit der Milch der Bio-Bauern decken, die bereits an Bord der Genossenschaft sind.

Zwölf Cent mehr erhält ein Landwirt aktuell für Öko-Milch. Das macht die Umstellung für viele auch so attraktiv. „Wir müssen die Milch dann aber auch entsprechend vermarkten“, betont Teubner. Sonst gehe die Rechnung für die Genossenschaft nicht auf. Und Bio-H-Milch ist einfach nicht so gefragt wie Bio-Frischmilch, die Arla nicht in der Eifel, sondern in Norddeutschland produziert.

Trotz solcher Hemmnisse ist die Stimmung bei Biobauern deutlich besser als bei Berufskollegen, die konventionell wirtschaften. Letztere fühlen sich von der Politik durch immer neue Umweltauflagen gegängelt, fürchten um ihre Existenz. Insbesondere durch die neue Düngeverordnung, die im April in Kraft treten soll.

„Ich finde es traurig, wenn sie nach Berlin fahren und dagegen sind, aber keine Alternative anbieten“, sagt Biolandwirt Esch. Worte, die manchen provozieren könnten. Was wäre denn die Alternative? „Eine gute Fruchtfolge aufstellen, den Zeitpunkt des Umbruchs geschickt wählen, Tiere auf die Weide lassen“, sagt der Ziegenhalter. „Wenn die Tiere im Sommer auf der Weide sind und nicht im Stall, dann läuft mein Güllepott auch nicht über.“ Die üblichen Pflanzenschutzmittel, Kunstdünger oder Importfutter aus Südamerika seien im Ökolandbau ohnehin tabu.