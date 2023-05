Eine Stange Geld Was den Spargel teuer macht

Zwei-, dreimal stößt Valentin sein Werkzeug in den Boden und lockert die Erde auf. Eine Hand hält das lange Messer fest am Griff, die andere greift sanft mit zwei Fingern den Kopf der gerade aus dem Boden schauenden Spargelstange. Die restliche Pflanze liegt noch unter der Erde. Nicht mehr lange. Denn Valentin zieht sie schnell aus dem Boden. Mit der Klinge sticht er schräg in den Boden, sucht den langen Stil, findet ihn und sticht zu. Gekonnt hebelt er die weiße Pflanze heraus. Etwas hin und her gewackelt und das 20 Zentimeter lange Gemüse erblickt das Licht der Erde. Er geht einen Schritt weiter, den Rücken stets gebeugt, die Augen auf den Boden gerichtet, und sucht nach dem nächsten weißen Kopf. Die erste Reihe Spargel hat der junge Erntehelfer aus Rumänien bereits aus dem Boden geholt. Fünf weitere haben er und seine Kollegen an diesem Tag noch vor sich.