Politiker : Baldauf-Herausforderer Bröhr will in den Bundestag

Trier Marlon Bröhr, Landrat des Rhein-Hunsrück-Kreises und im vergangenen Jahr unterlegener Herausforderer von CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf, will für die CDU in den Bundestag einziehen. Der 46-jährige Zahnarzt wurde am Dienstagabend vom Vorstand seines Kreisverbands nominiert. Die beiden benachbarten Kreisverbände Bernkastel-Wittlich und Cochem-Zell müssen noch zustimmen.

Damit sei aber zu rechnen, sagte der Bernkastel-Wittlicher Vorsitzende Alex Licht unserer Zeitung.

Der Wahlkreis Mosel/Rhein-Hunsrück ist für die Christdemokraten seit 1949 eine Bank. Seit 1990 hat der Cochemer Landwirt Peter Bleser das Mandat inne, der 68-Jährige kandidiert allerdings im kommenden Jahr aus Altersgründen nicht mehr.

Sein Nachfolger als CDU-Direktkandidat sorgte im vergangenen Jahr für Aufsehen, als Marlon Bröhr ankündigte, sich für die Spitzenkandidatur bei der Landtagswahl zu bewerben. Auf dem Nominierungsparteitag unterlag er aber klar CDU-Fraktionschef Christian Baldauf.