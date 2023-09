Mehrwegpflicht 2023 Pappbecher adé? Warum das neue Öko-Gesetz in der Praxis nicht funktioniert

Ob Kaffee im Pappbecher mit Plastikdeckel oder der Burger in der Kunststoffschachtel – mit der Mehrwegpflicht, die seit Anfang 2023 in Kraft ist, sollen die Müllberge, die solche Einwegverpackungen verursachen, kleiner werden. Für Betriebe gilt jetzt: Sie müssen auch Schalen oder Becher anbieten, die Kunden wiederverwenden können. Kleinere Betriebe sind von der Pflicht befreit. Zudem kann jeder Kunde sein eigenes Geschirr oder seine eigene Tupperdose in die Geschäfte mitbringen. Die Betriebe sind dazu verpflichtet, sie zu befüllen.