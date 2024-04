Strafvollzug Platzmangel im Luxemburger Gefängnis? Mehr als 600 Menschen sitzen ein

Nachdem vor zwei Jahren das dritte Gefängnis Luxemburgs, der Uerschterhaff in Sassenheim, eröffnet wurde, haben Häftlinge im Großherzogtum deutlich mehr Platz. Das größte Kittchen im Land in Schrassig war in den vergangenen Jahren immer wieder an seine Grenzen gestoßen, was die Kapazität anbelangt. Laut dem Justizministerium lag die Auslastung zuletzt bei rund 84 Prozent im Jahr 2021 und sogar bei 100,1 Prozent im Jahr 2016.