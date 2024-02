Fall in der Eifel Warum Windrad-Ruinen den Steuerzahler viel Geld kosten können

Mainz/Zilsdorf · Der Rechnungshof kritisiert die Ampel-Regierung in Rheinland-Pfalz, dass es für den Abbau alter Windräder an Regeln fehlt. So besteht die Gefahr, dass der Steuerzahler für die Beseitigung aufkommen muss.

29.02.2024 , 18:32 Uhr

Noch stehen die drei Windrad-Brachen bei Zilsdorf im Landkreis Vulkaneifel. Foto: TV/Mario Hübner

Von Bastian Hauck und Sebastian Stein