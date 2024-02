Folgen für Passagiere Warum Wizz Air Flüge streicht und welche Flughäfen davon betroffen sind

Im vergangenen Jahr war bekanntgeworden, dass Triebwerke des Herstellers Pratt & Whitney die in den Airbus A320 der ungarischen Billigfluglinie eingebaut sind, Produktionsfehler aufweisen. Dabei geht es um mikroskopisch kleine Verunreinigungen in dem Metallpulver, aus dem Scheiben in der Hochdruckturbine gegossen werden. Nach Herstellerangaben müssen deshalb 600 bis 700 Triebwerke ausgebaut und in Werkstätten überholt werden. Die Arbeiten sollen bis ins Jahr 2026 dauern.