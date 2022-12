Ente oder Raclette? : Was bei den Spitzenpolitikern an Weihnachten auf den Tisch kommt

Was bei den Spitzenpolitikern an Weihnachten auf den Tisch kommt

Raclette gibt es zu Weihnachten in vielen Haushalten – so auch bei Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne). Foto: dpa-tmn/Doreen Hassek

Mainz Traditionell oder eher exotisch? Bei den rheinland-pfälzischen Spitzenpolitikern werden an Weihnachten ganz unterschiedliche Gerichte gegessen. Wer mag es eher klassisch und wer ausgefallen?

(dpa,lrs) Fisch, Raclette oder doch ein veganer Weihnachtsbraten: Bei den Politikerinnen und Politikern in Rheinland-Pfalz kommen an den Weihnachtstagen verschiedene Leckereien auf den Teller. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) lässt sich beim Weihnachtsessen überraschen. „Eine feste Tradition ist es, dass unsere Tochter Marie kocht und zur Tradition gehört auch, dass sie uns damit überrascht. Ich weiß also nicht, was es zu essen geben wird", sagte Dreyer, die die Festtage zusammen mit Familie und Freunden verbringen möchte. Besonders schmerzlich sei, dass es das erste Weihnachten ohne ihre kürzlich verstorbene Mutter sein werde.