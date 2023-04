Flut-Untersuchungsausschuss Der letzte Zeuge: Was der Trierer ADD-Chef zur Urlaubsaffäre in seiner Behörde sagt

Über die Außenwirkung dieses Urlaubs habe er sich damals keine Gedanken gemacht, sagte Linnertz am Donnerstag. „Das war vielleicht auch mein Fehler in der Situation.“ Er habe ganz andere Entscheidungen zu treffen gehabt, sagte er. Linnertz bestritt indes erneut, von Hermanns womöglich konstruiertem dienstlichen Anlass für die Einreise in die USA gewusst zu haben. Damals war es aufgrund von Corona-Beschränkungen nicht möglich, privat in die USA zu gelangen. Er habe von dem Vorgang Anfang des Jahres erfahren.