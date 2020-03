Wirtschaft : Kammer fordert mehr Hilfe für Unternehmen der Region

Trier Handwerker arbeiten trotz Corona-Krise weiter, bei vielen anderen brechen die Umsätze weg. Gewerkschafter appellieren an Arbeitgeber, die Situation nicht zu missbrauchen.

Manche Betriebe werden in der Krise kreativ. So bietet das Park Plaza Hotel Trier seine Zimmer nun als Büros an. Andere versenden ihre Produkte. Dennoch ist die Sorge um die Wirtschaft groß. Geschäfte, Kneipen oder Discos sind dicht. Fabriken leiden unter Lieferengpässen oder müssen die Produktion drosseln, um ihre Mitarbeiter zu schützen. Darunter Volvo CE in Konz, wo es in der Belegschaft einen Corona-Fall gab. Vielen brechen die Umsätze weg und Arbeitnehmer fürchten um ihre Jobs. Im Einzelhandel droht nach Ansicht des Handelsverbandes Deutschland eine Insolvenz­welle. Tausende Unternehmen und Millionen Arbeitsplätze würden vernichtet, warnt HDE-Präsident Josef Sanktjohanser und fordert Soforthilfen. Den Umsatzausfall beziffert er auf 1,15 Milliarden Euro. Pro Tag.