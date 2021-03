Corona-Krise : Hotels bleiben zu, Gottesdienste nur virtuell: Rheinland-Pfalz geht in einen scharfen Corona-Lockdown

Foto: dpa/Boris Roessler

Trier/Mainz Was die neuen Corona-Beschlüsse für Rheinland-Pfalz bedeuten, hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Dienstagmorgen erklärt.

Auch Rheinland-Pfalz verlängert den Shutdown in der Corona-Krise bis zum 18. April und verschärft über die Oster-Feiertage die Regeln. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sprach am Morgen nach dem Bund-Länder-Gipfel von einer „so genannten Osterruhe“, die auch im Land am Gründonnerstag und Samstag gelten solle. Nur samstags sollen danach die Geschäfte im Lebensmittelbereich öffnen. Wo die Außengastronomie offen ist, soll sie in den fünf Tagen von Gründonnerstag bis Ostermontag schließen. Kirchen sind angehalten, über Ostern nur Online-Gottesdienste für Gläubige anzubieten. „Wir haben die Erwartung an die Kirchen, das Fest nicht in Präsenz, sondern virtuell zu feiern“, sagte Dreyer. Das Land wolle mit den Kirchen in Rheinland-Pfalz aber noch sprechen.

Hotels in Rheinland-Pfalz sollen auch über die Ostertage geschlossen sein. Noch weiter verschärfte Kontaktbeschränkungen habe sie beim Bund-Länder-Gipfel erfolgreich abgewehrt, sagte Dreyer. Im Gespräch sei gewesen, Kontakte wieder darauf zu begrenzen, dass sich ein Haushalt nur mit einer Person eines anderen Haushalts treffen dürfe. Nun sind – wie bislang – Treffen von maximal fünf Personen aus höchstens zwei Haushalten erlaubt, Kinder bis 14 Jahre ausgenommen. „So haben Familien wenigstens Zeit, zusammen zu sein und wandern zu gehen“, sagte die Triererin.

Dreyer verteidigte nach dem Gipfel, „dass Bund und Länder bei den großen Linien zusammenbleiben“, weil die Sorge vor Corona-Mutationen groß sei. Auch in Rheinland-Pfalz steigt die 7-Tage-Inzidenz. Im Landesschnitt lag sie am Montag bei 82,4. Elf Kommunen liegen danach über einem Wert von 100. Ab dann soll künftig die Notbremse greifen. Diese sieht in Rheinland-Pfalz auch Ausgangssperren zwischen 21 und 5 Uhr vor. Die Beschränkung verhindere, dass Menschen sich zu privaten Partys treffen, so Dreyer, die betonte: „Wir müssen die Lage im Griff behalten.“

Einfrieren könne man das Land aber nicht auf Dauer, räumte die SPD-Politikerin zugleich ein. Sie appellierte daran, den Lockdown zu nutzen, um eine bessere Teststrategie aufzubauen und so mehr Öffnungen zu erlauben. Am Mittwoch will sich das Land mit den kommunalen Spitzen treffen, um über so genannte Modellkommunen zu sprechen. Diese könnten künftig mehr Geschäfte, Theater und Sportveranstaltungen für Besucher zulassen, wenn sie viele Schnelltests anbieten und Kontakte nachverfolgen können. So zeigt die Stadt Trier Interesse, eine solche Modellkommune zu werden. Der SPD-Landtagsabgeordnete Sven Teuber hat ein Konzept erstellt, Busse als mobile Teststationen in der Stadt einzusetzen.

Kritik kam von der Opposition im Mainzer Landtag. CDU-Oppositionsführer Christian Baldauf forderte die Landesregierung auf, einen monatlichen Unternehmerlohn von mehr als 1000 Euro an Betriebe zu zahlen, die vom Lockdown betroffen sind. Es drohten Insolvenzen, wenn das Land nicht helfe, warnte der Pfälzer. Der AfD-Landtagsabgeordnete Jan Bollinger sprach nach dem Bund-Länder-Gipfel von „einem Schlag ins Gesicht für Einzelhandel und Gastronomie, die gerade nach langer Durststrecke Hoffnung zu schöpfen begannen und jetzt wieder den Hals zugedrückt bekommen“. Er forderte, mehr Geschäfte gegen Vorlage eines negativen Corona-Schnelltests zu öffnen.

Der rheinland-pfälzische Grünen-Fraktionschef Bernhard Braun konterte Kritik der AfD: „Wir sind an der schlimmsten Stelle der Pandemie und können nicht über Lockerungen nachdenken. Wir müssen schauen, wie wir Menschenleben retten.“ Der Vulkaneifeler FDP-Landtagsabgeordnete zweifelte den Sinn von Ausgangssperren an. „Die Geduld der Bürger ist mittlerweile ziemlich angespannt“, sagte Weber. Er kritisierte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) dafür, dass nach wie vor zu wenig Impfstoff zur Verfügung stehe, um mehr Öffnungen in der Pandemie zu erlauben.

Dreyer forderte Unternehmen dagegen auf, Beschäftigte regelmäßig auf das Coronavirus zu testen. Das werde noch nicht „in voller Breite genutzt“, sagte sie. Mitarbeiter, die nicht im Homeoffice sind, sollen einmal die Woche getestet werden, „perspektivisch zweimal die Woche“, so die SPD-Politikerin, die mit strengeren Vorschriften drohte. In Vorbereitung sei, in Schulen nach den Osterferien neben Lehrern auch alle Kinder und Jugendlichen zu testen. Darüber könnte das Land am Mittwoch informieren. Dann hat Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) zu einer Pressekonferenz eingeladen.