Wichtige Tipps vom Experten Was für Grenzgänger gilt: Rechte bei Kindergeld und Kündigung

Ob es der Kauf eines Gebrauchtwagens in Luxemburg ist, ob es die Möglichkeit eines Wahlrechts beim Kindergeld gibt, ob es sich um die Auswirkungen auf den Unterhalt handelt oder es um die Auflösung eines Arbeitsvertrags geht: Viele Grenzgängerinnen und Grenzgänger kommen immer wieder mit den unterschiedlichen Gesetzen und Regelungen in Deutschland und ihrem Arbeitsort in Luxemburg in Konflikt. Denn es gibt zahlreiche Felder, in denen es Unterschiede oder unzureichende Angleichungen gibt. Bei unserer jüngsten Telefonaktion kamen folgende Konfliktbereiche zu Tage.