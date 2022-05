Tagesrückblick : Festivals für wenig Geld, ein geklautes Bobbycar - und lecker Eis mit Weißwein: Diese Nachrichten haben Sie (vielleicht) verpasst

Service Die News über die Trierer Schulen verpasst? Den dreisten Diebstahl in der Vulkaneifel? Eine Eissorte, die (noch) nicht alle kennen? Hier gibt es diese und weitere Themen zum Nachlesen auf einen Blick.

Wer hat was beschlossen? Was haben Volksfreund-User am Morgen exklusiv erfahren? Welche Neuigkeiten stehen in der Region an?