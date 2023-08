Interview mit Claudia Ritzi Was läuft eigentlich schief in der Bundesregierung? Trierer Expertin gibt Antworten

In der Öffentlichkeit wird das Bundeskabinett vor allem als sich ständig über jedes Thema streitende Politiker wahrgenommen. Zoff gab es nicht nur beim Heizungsgesetz. Auch über Kindergrundsicherung wurde heftig gestritten, vor allem zwischen Familienministerin Lisa Paus (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP). Was läuft schief in der Ampel in Berlin. Darüber sprach unser Redakteur Bernd Wientjes mit der Trierer Politikwissenschaftlerin Claudia Ritzi. Sie ist Professorin für Politische Theorie und Ideengeschichte an der Uni Trier.