Atomkraft Was passiert bei Pannen im AKW Cattenom an der Grenze?

An der Grenze zu Frankreich gibt es zahlreiche Vorkehrungen, um die Bevölkerung bei möglichen Vorkommnissen beim pannengeplagten Atomkraftwerk Cattenom zu schützen. Das französische Kernkraftwerk liegt nur rund 20 Kilometer von der rheinland-pfälzischen Grenze entfernt. Etwa 3200 Menschen leben dabei in der Außenzone in einem Radius von 25 Kilometern und etwa 990.000 Personen in der Fernzone in einem Radius von 100 Kilometern um die Anlage, wie Innenminister Michael Ebling (SPD) auf eine parlamentarische Anfrage der Fraktion der Freien Wähler in Mainz mitteilte.