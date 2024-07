Möbel online Küchen online planen: Möbel Martin übernimmt den Digital-Spezialisten Küchenheld

Rund sechs Stunden verbringen wir – rein statistisch – in unserer Küche. Neben dem Bad gehört sie zu den wichtigsten Räumen einer Wohnung oder eines Hauses. Das Mainzer Start-up Küchenheld verkauft Küchen seit 2018 übers Internet – mit immer mehr Umsatz und Kunden. Darauf ist nun der saarländisch-rheinland-pfälzische Riese Möbel Martin aufmerksam geworden – und hat Küchenheld nach einiger Zeit der Zusammenarbeit und des Invests aufgekauft. „Wir sind stolz darauf, Küchenheld zukünftig in der Möbel Martin Gruppe willkommen zu heißen. Dies ist ein entscheidender Schritt für uns, um unsere digitalen Fähigkeiten im Küchenbereich zu erweitern und weiterhin führend in der Branche zu sein. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Kunden von den innovativen Lösungen und der Expertise von Küchenheld profitieren werden“, sagt Möbel Martin-Chefin Isabel Martin.