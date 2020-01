Trier Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig steht als Vorsitzende der Kultusministerkonferenz nicht nur im eigenen Land vor einem Berg von Herausforderungen.

Stefanie Hubig hat keinen leichten Stand. Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin und SPD-Politikerin ist seit vier Jahren für Kindergärten und Schulen im Land verantwortlich. Eine Herausforderung. Die Ausweitung der Kinderbetreuungszeiten bei gleichzeitigem Mangel an Kita-Personal sorgte für heftige Kritik von Gewerkschaften und Trägern. Genauso der ständige Versuch von Hubig, die dauerhaften Unterrichtsausfälle an den Schulen zu erklären und zu rechtfertigen.

Eltern, Gewerkschaften und Opposition fordern von der Ministerin klare Aussagen, wie sie das Problem in den Griff bekommen will. Die CDU-Fraktion im Landtag spricht von geschönten Statistiken.

Seit vergangenem Donnerstag steht Hubig aber nicht nur im rheinland-pfälzischen Fokus. Die 51-Jährige hat den Vorsitz der Kultusministerkonferenz übernommen und ist damit zuständig für die Koordination der unterschiedlichen Bildungspolitiken der Bundesländer. Als ein Ziel hat sich die SPD-Politikerin gegeben, für mehr Einheitlichkeit zu sorgen. Unter anderem bei der Sommerferienregelung. Während sich 14 Bundesländer beim Beginn der Sommerferien in einem festgelegten Korridor abwechseln, weigern sich Bayern und Baden-Württemberg standhaft, an ihrem festen, späten Ferientermin zu rütteln. „Extrawürste soll es nicht mehr geben“, sagte Hubig dazu in einem Interview mit der in Ludwigshafen erscheinenden Rheinpfalz. Mehr Einheitlichkeit wünscht sich Hubig auch beim Abitur. Es müsse mehr Vergleichbarkeit bei den Prüfungen geben, forderte sie im SWR. Zwar gebe es heute bereits zentrale Elemente im Abitur, die alle Länder hätten, aber es müsse verstärkt gleicher Stoff abgefragt werden. Trotz der zentralen Elemente bei der Abiturprüfung sollten die Eigenheiten der Länder beibehalten werden.