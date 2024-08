Nach dem Hoteleinsturz Einblicke in Ausnahmezustand: Was Trierer Feuerwehrleute bei der Rettungsaktion in Kröv erlebt haben

Dreieinhalb Wochen nach dem Hotel-Einsturz in der Moselgemeinde Kröv haben sich nun erstmals Experten der Trierer Feuerwehr zu dem Einsatz geäußert. In dem Hotel war in der Nacht zum 7. August ein komplettes Stockwerk in sich zusammengebrochen. Zwei Menschen starben, sieben weitere waren teils über Stunden in den Trümmern eingeschlossen. Bei der Rettungsaktion waren auch Spezialisten der Trierer Feuerwehr für Höhenrettung und Vermisstensuche im Einsatz, um die Eingeschlossenen zu lokalisieren und bergen. Mit Florian Zonker und Christoph Reuter waren zwei Berufsfeuerwehrleute in Kröv vor Ort, die als Mitglieder der Hilfsorganisation @Fire auch schon bei schweren Erdbeben wie zuletzt im vergangenen Jahr in der Türkei eingesetzt waren und dabei Erfahrungen sammelten, die ihnen bei der Kröver Rettungsaktion zu Gute kamen, wie die beiden Feuerwehr-Abteilungsleiter im Gespräch mit unserer Redaktion erzählten.