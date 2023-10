Ermittlungen gegen mutmaßliche Terrorgruppe Nach Verhaftung: Was über den terrorverdächtigen Mann aus Trier-Saarburg bekannt ist

Ein am Dienstag wegen Terrorverdachts festgenommener Mann aus dem Kreis Trier-Saarburg sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Dem 52-jährigen Mann wird von der Koblenzer Generalstaatsanwaltschaft Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens vorgeworfen. Er soll als Mitglied der mutmaßlichen Terrorgruppe „Vereinte Patrioten“ mit dem Auskundschaften von Hochspannungsleitungen befasst gewesen sein, die später offenbar gesprengt werden sollten. Fünf Mitgliedern der Gruppe wird derzeit in Koblenz der Prozess gemacht.