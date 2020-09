Waschbecken in Klasse verstopft: Sechsstelliger Schaden

Landstuhl An einer integrierten Gesamtschule in Landstuhl (Landkreis Kaiserslautern) haben bislang unbekannte Täter das Waschbecken in einem Klassenraum mit Papierhandtüchern verstopft. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten sie in der Nacht auf Freitag anschließend die Wasserhähne geöffnet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa