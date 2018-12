später lesen Waschmaschine verursacht Schaden von mindestens 10 000 Euro FOTO: Daniel Bockwoldt FOTO: Daniel Bockwoldt Teilen

Twittern

Teilen



Eine brennende Waschmaschine hat in Worms einen Schaden von mindestens 10 000 Euro verursacht. Drei Menschen mussten im Krankenhaus behandelt werden, weil sie viel Rauch eingeatmet hatten. Das teilte die Polizei in der Nibelungenstadt am Freitag mit. dpa