„Wasser ist Leben“: Umweltpreis geht an drei Projekte

Drei Projekte zum Thema Wasser haben den rheinland-pfälzischen Umweltpreis 2018 bekommen. Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) übergab die mit insgesamt 9000 Euro dotierte Auszeichnung am Dienstag in Kempfeld (Kreis Birkenfeld) an den Verein Clean River Project aus Winningen, die Versorgungs-GmbH der Stadtwerke Trier und ein Gemeinschaftsprojekt in der Verbandsgemeinde Rhaunen (Landkreis Birkenfeld). dpa