später lesen Wassercent brachte bisher rund 130 Millionen Euro FOTO: Fredrik von Erichsen FOTO: Fredrik von Erichsen Teilen

Twittern

Teilen



Mit dem Wassercent von Unternehmen und Privathaushalten in Rheinland-Pfalz sind in den vergangenen fünf Jahren rund 130 Millionen Euro in die Landeskasse geflossen. Die Landesregierung zog am Dienstag eine positive Bilanz zugunsten von Bürgern und Umwelt. „Damit unterstützen wir ausschließlich und zweckgebunden Projekte für den Gewässerschutz oder zur Erhaltung der Wasserinfrastruktur“, teilte Staatssekretär Thomas Griese (Grüne) nach einer Kabinettssitzung in Mainz mit. Das sei ein Gewinn für Tiere und Pflanzen in Bächen, Flüssen und Seen sowie für die Wasserversorgung der Bürger. dpa