Hochwasser Wasserstände an Mosel und Saar sollen bis Dienstag fallen

Enorme Regenmengen hatten im Saarland und in Rheinland-Pfalz am Pfingstwochenende für Überflutungen, Erdrutsche und vollgelaufene Straßen und Keller gesorgt. Eine 67-jährige Frau war bei einem Rettungseinsatz in Saarbrücken am Freitag von einem Einsatzfahrzeug erfasst worden und ist am Sonntagabend in einer Klinik an den Folgen gestorben.