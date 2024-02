Hochwasser Wasserstände der Nahe hoch: Meldestufe teils überschritten

Die Wasserstände an den Pegeln der Nahe und ihrer Zuflüsse sind deutlich angestiegen. Die Meldehöhe von 160 Zentimetern am Pegel Oberstein sei in der Nacht zu Freitag erreicht worden, teilte die Hochwasservorhersagezentrale des Landesamtes für Umwelt Rheinland-Pfalz am Freitag mit. Am Pegel Martinstein wurde am Freitagmorgen demnach die Meldehöhe von 280 Zentimetern überschritten.