Wetter Wasserstände fallen wieder: Kein weiterer Anstieg in Sicht

An der gesamten Mosel und ihren Zuflüssen fallen die Wasserstände der Hochwasservorhersagezentrale zufolge inzwischen aber auch wieder. Am Pegel Trier werde voraussichtlich die Meldehöhe von 6,00 Metern am Sonntagvormittag unterschritten. Am Pegel Cochem habe der Wasserstand bereits am Samstagmorgen unter einem zweijährlichen Hochwasser (7,02 Meter) gelegen. „Für die nächsten Tage ist kein nennenswerter Niederschlag vorhergesagt, so dass die Wasserstände am Wochenende und im Verlauf der kommenden Woche weiter fallen.“