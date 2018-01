später lesen Wasserstände von Rhein und Mosel steigen bis Mittwoch an FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Das Hochwasser beeinträchtigt weiterhin die Schifffahrt auf Rhein und Mosel. Auf dem Rhein müssen Schiffe zumeist gedrosselt fahren, teilte das Hochwassermeldezentrum in Mainz am Montag mit. An den meisten Stellen sei die Meldemarke 1 überschritten worden. Auf der Mosel war die Schifffahrt schon am Wochenende ganz ausgesetzt worden. dpa