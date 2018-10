später lesen Wasserstand des Rheins nähert sich Niedrigrekord von 2003 Teilen

Die anhaltende Trockenheit lässt die Wasserstände am Rhein in Rheinland-Pfalz weiter sinken. In Kaub erreichte der Rheinpegel am Montag nach Angaben der Bundesanstalt für Gewässerkunde 44 Zentimeter. dpa