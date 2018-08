später lesen Wassertemperaturen im Rhein erreichen Rekordwerte Teilen

Twittern

Teilen



Die hohen Wassertemperaturen des Rheins haben Rekordwerte wie in den heißen Sommern 2003 und 2006 erreicht. Bei Mainz und Worms seien zeitweise mehr als 28 Grad gemessen worden, teilte die Bundesanstalt für Gewässerkunde in Koblenz am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur mit. dpa