Web-Hoster 1&1 stellt sich mit „Ionos“ neu auf

Der zur United-Internet-Gruppe gehörende Web-Hoster 1&1 will seine führende Position in Europa mit einem neuen Markenauftritt und weiteren Angeboten für den Mittelstand ausbauen. Mit dem Namen „Ionos“ werde eine globale Marke eingeführt, mit der das Unternehmen mit Sitz in Montabaur im Westerwald auch international seine Größe zeigen wolle, sagte der Vorstandsvorsitzende der 1&1 Internet SE, Achim Weiß, am Freitag in einer Web-Konferenz. dpa