Weber nicht zum Bauernpräsidenten gewählt

Mainz Der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Landtagsfraktion Marco Weber (45) hat die Wahl zum Präsidenten des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau (BWV) verloren. Mit 33 von 56 Stimmen wurde der amtierende Präsident, Michael Horper, in dem Amt bestätigt, wie der Verband am Donnerstag in Koblenz mitteilte.



