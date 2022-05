Politiker : Wechsel an der Spitze: Trierer AfD-Politiker Michael Frisch gibt Landesvorsitz ab

Für den frischen Wind an der AfD-Parteispitze sorgt künftig nicht mehr der scheidende Vorsitzende Michael Frisch. Foto: dpa/Andreas Arnold

Trier Der Trierer AfD-Landesvorsitzennde Michael Frisch tritt auf dem Parteitag am Wochenende in Primasens nicht erneut an. Was sind die Hintergründe?