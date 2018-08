später lesen Wechselhafter Wochenstart in Rheinland-Pfalz und im Saarland Teilen

Twittern

Teilen



Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich auf einen meist sonnigen und trockenen Sonntag mit angenehmen Temperaturen freuen. Zwischen 26 und 30 Grad Celsius werden erreicht, in der Eifel um 24 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte. dpa