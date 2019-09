Bewölkt : Wechselhaftes und kühles Herbstwetter erwartet

Offenbach Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird in den kommenden Tagen wechselhaft und kühl.

Die Höchstwerte liegen am Donnerstag zwischen 13 Grad in der Eifel und 21 Grad am Oberrhein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Es bleibe am Donnerstag wechselnd bewölkt, im Norden und Westen seien auch einzelne Schauer möglich.