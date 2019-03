später lesen Wechselhaftes Wetter am Wochenende in Rheinland-Pfalz Teilen

Das letzte Wochenende im März bringt in Rheinland-Pfalz schon einmal einen Vorgeschmack auf das wechselhafte Aprilwetter: Nach Nebel und Frost in der Nacht sind Samstag tagsüber Temperaturen von bis zu 21 Grad zu erwarten, kein Niederschlag und nur nachmittags einige Wolken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. dpa